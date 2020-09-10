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Инициативу о запрете продажи безалкогольного пива детям обсудят с экспертами

В Минздраве отметили, что опыт реализации подобной инициативы есть в других государствах

ВОЛГОГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Участие экспертов необходимо при проработке инициативы о запрете продажи безалкогольного пива детям, считает заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Данное предложение в начале сентября направил в министерство руководитель федерального проекта "Трезвая Россия".

"Мы проработаем эту инициативу, когда она поступит в министерство здравоохранения. Подобный опыт есть в некоторых государствах. Необходима экспертная проработка, и она будет произведена", - сказал Салагай журналистам в ходе рабочей поездки в Волгоград, отвечая на вопрос ТАСС о том, как он относится к инициативе запретить подавать безалкогольное пиво детям.

Салагай пояснил, что опыт по запрету продажи существует в России применительно к ряду товаров. В частности, в стране запрещена имитация табачных изделий. "Вот такого рода имитационное воздействие, попытка продавать табачные товары за счет имитации через другие товары, в отношении табака пресечена", - уточнил замминистра.

Как ранее сообщал телеканал RT, соответствующее письмо в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко направил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. По словам общественника, сегодня продажа безалкогольного пива детям до 18 лет никак не регламентирована, а регулярное потребление такого напитка может стать причиной привыкания к пивному вкусу. Хамзаев заявил, что в таком пиве все же допускается содержание алкоголя до 0,5 процента, что может негативно сказаться на здоровье ребенка, поэтому считает целесообразным внести изменения в действующее законодательство в части введения запрета на продажу безалкогольного пива и пивных напитков лицам, не достигшим 18 лет.

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