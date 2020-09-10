Дом научной коллаборации открыт в САФУ в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Дом научной коллаборации (ДНК) открыт в четверг в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сегодня в САФУ открыт дом научной коллаборации имени М. В. Ломоносова. Он создан в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Обучение в нем начнется с 21 сентября. Школьники будут иметь доступ к материально-техническим и инфраструктурным ресурсам вуза. По окончании программ каждый слушатель получит сертификат, дающий дополнительные баллы при поступлении в САФУ.

В ДНК несколько образовательных направлений: детский университет для школьников 5-9-х классов, они будут изучать робототехнику, квадрокоптеры, основы биотехнологии, учиться программированию. Малая академия - это программы углубленного уровня для школьников 10-11-х классов по генной инженерии, физиологии человека и программированию. Уроки технологии, биологии, физики, информатики будут проходить для школ Архангельска и Приморского района. Школьников 1-4-х классов будут обучать игре в шахматы.

До конца 2020-2021 учебного года по программам Детского университета пройдут обучение около 200 школьников, по программам малой академии - 130; по урокам в сетевой форме - 350.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.