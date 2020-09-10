Росатом планирует ликвидировать накопленный вред на полигоне "Красный Бор" в три этапа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор - предприятие госкорпорации "Росатом" - представил в четверг первые результаты проектирования ликвидации полигона "Красный Бор" в Ленинградской области, который является одним из самых опасных в стране объектов накопленного вреда окружающей среде. Оператор планирует рекультивировать карты полигона и создать экологический барьер по его периметру, сообщили в пресс-службе ФГКУ "Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона "Красный Бор".

"Ликвидация накопленного вреда будет проходить в три последовательных этапа: подготовительный этап - создание систем (укрытий) открытых карт с устройством противофильтрационной завесы вокруг них; основной этап - удаление обводненного содержимого из открытых карт полигона с получением очищенной сточной воды и сырья для рекультивационного строительного материала; завершающий этап - создание защитного эшелонированного экрана по периметру полигона и рекультивация карт полигона", - сообщили в пресс-службе.

Технические решения, предложенные оператором, позволят полностью ликвидировать последствия накопленного вреда окружающей среде. При ликвидации полигона специалисты обеспечат условия, при которых загрязняющие вещества не попадут в атмосферу и грунтовые воды. Технические решения будут корректироваться в процессе проектирования ликвидации.

Ранее ТАСС сообщал, что Минприроды России заключило госконтракт по проектированию работ по ликвидации полигона с ФГУП "Федеральный экологический оператор" в июне. В процессе проектирования предприятие учитывает международный опыт в ликвидации аналогичных объектов.

О полигоне

Полигон "Красный бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности.

Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология", целями которого являются ликвидация опасных хранилищ и свалок, а также создание системы по обращению с опасными отходами, включая строительство к 2024 году семи заводов по их обработке. После этого доля обезвреженных отходов в общем объеме отходов I и II класса опасности вырастет до 65%.