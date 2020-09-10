Ограничения подачи воды в Симферополе сохранятся до марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Запасы воды в водохранилищах, питающих Симферополь, составляют 12%. Ограничения по подаче воды сохранятся до марта 2021 года, сообщил в четверг председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером. На третьем этапе введения ограничений потребление воды снизилось до 100 тыс. кубометров в сутки. До начала экономии оно составляло 160 тыс. кубометров в сутки.

"В водохранилищах на сегодняшний день, это три основных водохранилища - Симферопольское, Партизанское и Аянское, на сегодняшний день - 12% [заполнены] от проектной мощности. Это на 60% меньше, чем по итогам предыдущего года", - сообщил Гоцанюк на ток-шоу "Говорите правду" в прямом эфире телеканала "Крым 24".

Он отметил, что, по прогнозам, осадков в ближайшее время не ожидается. В случае, если достаточное количество осадков выпадет в декабре, возможно, что графики ограничений будут отменены.

"Но, мы не будем строить иллюзий, учитывая, что прогнозы такие, что осадков ожидать не приходится. Поэтому придется нам в таком режиме жить до марта", - отметил премьер-министр республики.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.