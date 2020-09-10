Власти Ростовской области обеспечат жильем погорельцев до холодов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Люди, потерявшие дома в результате крупных пожаров в Ростовской области, будут обеспечены жильем задолго до холодов, сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" глава региона Василий Голубев.

"Люди без жилья не останутся. Мы поставили себе задачу до конца текущей недели уже проинформировать людей о том, что им будут выделены соответствующие финансовые средства, которые позволяют приобрести жилье не только в том месте, где они проживали, но и на территории тех районов, где находился населенный пункт. До холодов мы даже не рассматриваем вопрос, мы должны это сделать заметно раньше", - сказал Голубев.

Он уточнил, что каждый человек опрошен, люди от предоставления им временных пунктов размещения отказались. "По каждому человеку ведем мониторинг, мы не допустим, чтобы до холодов тянуть эту проблему, на улице никто не остался и не останется", - подчеркнул губернатор.

Сухая растительность загорелась 2 сентября в четырех районах Ростовской области: Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. К настоящему времени все возгорания ликвидированы. Администрация трех районов ввела режим ЧС, были повреждены 87 строений, в том числе 29 жилых домов, в которых проживали 45 человек. На станции Замчало в Ростовской области в ходе пожара погибла женщина 1935 года рождения.