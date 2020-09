Ярмарка современного искусства Cosmoscow впервые пройдет в "гибридном" формате

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. В Москве 11 сентября открывается восьмая международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Она впервые пройдет в "гибридном" формате - традиционное мероприятие в Гостином дворе дополняет онлайн-ярмарка, рассказала основатель и директор ярмарки Маргарита Пушкина.

"В этом году мы не просто проходим в привычном формате, но и расширяемся и успели запустить несколько важных новых проектов. Во-первых, в этом году мы проводим гибридный выпуск ярмарки - наряду с мероприятием в Гостином дворе впервые Cosmoscow проходит онлайн. В online Cosmoscow принимают участие как галереи, представленные на офлайн-ярмарке, так и расширенный круг галерей, каждая из которых самостоятельно оформила онлайн-стенд в соответствии со своим видением", - сказала Пушкина на превью-показе ярмарки.

По ее словам, онлайн-платформа задумывалась как дополнительный инструмент для выстраивания прямой коммуникации между галереями и клиентами во время проведения ярмарки Cosmoscow с целью дальнейших продаж произведений искусства. Офлайн-ярмарка продлится по 13 сентября, виртуальная версия - на два дня дольше.

Всего в ярмарке Cosmoscow 2020 принимают участие 62 галереи, которые показывают работы более 300 художников. Свои стенды на ярмарке представляют галереи из России, Эстонии, Польши, Германии, Грузии, Франции, Австрии и Италии. Среди зарубежных участников - Dawid Radziszewski Gallery (Варшава), Galerie Emanuel Layr (Вена/Рим), HORS-CADRE (Париж), Peres Projects (Берлин) и другие.

"Мне очень радостно осознавать, что в этом году мы проводим ярмарку все-таки офлайн, на нашей привычной площадке - в Гостином дворе. Ценно то, что, несмотря на все сложности с пересечением границ, среди наших участников есть и иностранные галереи", - отметила основатель и директор ярмарки. По ее словам, много заявок поступило на самом раннем этапе подготовки ярмарки, несмотря на пандемию и общую неопределенность.

"Сделано в Москве" и музей года

Среди других нововведений - секция "Сделано в Москве", организованная при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий. Коллективный стенд объединил 20 столичных галерей, каждая из которых принимает участие в Cosmoscow бесплатно.

"Музеем года" стал музей современного искусства "Гараж", который представил на ярмарке стенд, посвященный одной из части своей коллекции - крупнейшего в мире архива по истории российского современного искусства. На стенде музея можно не только увидеть аппаратуру для хранения и оцифровки видео, но и поучаствовать в процессе оцифровки и реставрации видеокассет. Также здесь демонстрируются видеоматериалы - документация выставок и перформансов, архивные съемки, записи интервью и телепередач.

"Художник года" Павел Отдельнов специально для ярмарки подготовил проект "А геолокацию можно? Выбери сам". В этой работе художник обращается к виртуальным образам - пейзажам, увиденным камерами машин "Яндекс" и Google. Как говорят в пресс-службе ярмарки, экспозиция предвосхищает масштабный проект Отдельнова "Русское нигде".

Поющие камни и поэтический лес

"Институцией года" стал Железногорский центр современного искусства - в Гостином дворе он представлен проектами сообщества "Цикорий", основателями ЦСИ. Кроме живописных и найденных объектов, можно увидеть VR-проект - сборник коллективных перформансов. Победительница конкурса Ruinart Art Patronat Марго Трушина создала специально для Cosmoscow работу "Живой уголок" - мифический сад, главными героями которого стали говорящие растения и поющие камни.

Также в рамках параллельной программы в инновационном пространстве Audi City Moscow проходит презентация проекта победителя Audi Born-Digital Award - Павла Сельдемирова. Инсталляция The Becoming воссоздает пространство "поэтически трактуемого леса" - с помощью VR зритель может отправиться в путешествие и увидеть артефакты культуры и следы 2020 года, ставшего важной вехой для всего человечества.

В рамках ярмарки в партнерстве с посольством государства Катар в РФ состоится Седьмой благотворительный аукцион Off white. Его куратором выступит основатель The New Centre for Research & Practice Мохаммад Салеми, отобравший в качестве лотов 23 произведения российских и зарубежных художников - Ричарда Кеннеди, Такаси Мураками, Павла Пепперштейна и других. Средства от продажи работ пойдут в фонд поддержки современного искусства Cosmoscow и в пользу фонда целевого капитала музея "Гараж".

Специальные проекты и программы

Помимо прочего в Гостином дворе можно увидеть проекты трех победителей конкурса "Турбулентность", проведенного программным партнером ярмарки Cultural Creative Agency при содействии посольства Катара в России. Это видеоинсталляция "Беззубое сопротивление" Полины Канис, инсталляция Алексея Таруца "Лавруссия НРГ" и проект "Галерея Балкон" Екатерины Муромцевой.

Recycle Group и Ultima Яндекс Go представляют проект "Сад расходящихся камней" - квадратный бокс, пространство которого заполнено пятью тоннами кварцевого песка. По песку медленно перемещаются девять больших камней - их маршруты пересекаются, благодаря чему создаются орнаменты. Как говорят создатели проекта, это размышление о месте и времени в эпоху перенасыщения информацией.

Ярмарку сопровождает образовательная программа с участием международных экспертов, которые подключатся онлайн. В этом году центральной темой стало "Соприсутствие" - эксперты поговорят о том, как арт-сообщество может объединиться и сосуществовать, несмотря на полностью или частично закрытые границы. Среди спикеров - генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, арт-директор Музея современного искусства в Токио Юко Хасагава, художественный директор фонда V-A-C Франческо Манакорда и другие. Также будет специальная детская зона с творческими мастерскими, где юные гости могут попробовать себя в графике, живописи, архитектуре и скульптуре.