На Сахалине открылась мультимедийная выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Открытие мультимедийной выставки "Фронтовой портрет. Судьба солдата" состоялось в пятницу днем в историческом парке "Россия - моя история" в Южно-Сахалинске. На ней представлены 55 графических портретов, написанных фронтовыми художниками в годы Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в учреждении.

Экспозиция подготовлена сахалинским региональным отделением общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России". Поисковики установили судьбы бойцов Красной Армии, изображенных фронтовыми художниками, и передали копии портретов в семьи защитников Отечества.

"О страшном военном времени и о людях, вставших на защиту Родины, мы узнаем не только из архивных данных, хроники, воспоминаний фронтовиков. Портрет героя - это окно сквозь время и пространство, сквозь пороховой дым и грохот взрывов. И через это окно мы видим не только судьбу каждого отдельного солдата, но и историю всей страны с ее великой трагедией и великой победой. Эти [представленные на выставке] работы долгое время хранились в музеях и архивах и были фактически забыты. Но благодаря деятельности поисковиков судьбы бойцов Красной Армии, изображенных на полотнах, установлены и увековечены в рамках выставки "Фронтовой портрет. Судьба солдата", - сообщили в музее "Россия - моя история".

По информации музея, экспозицию развернули в панорамном зале мультимедийного комплекса. Фронтовую историю каждого героя, изображенного на портрете, теперь можно изучить, коснувшись фотографии. Основная экспозиция состоит из пяти разделов - по числу музеев и архивов, которые предоставили свои коллекции: Музей Победы, Студия военных художников имени М. Б. Грекова, Центральный архив Министерства обороны РФ, Севастопольский военно-исторический музей-заповедник и музей-заповедник "Сталинградская битва". Отдельный экспонат выставки - интерактивная книга с информацией о проекте, музеях, "Поисковом движении России". В ней также собраны истории фронтовых судеб изображенных на портретах бойцов.

В 20 городах России

Как сообщили журналистам в "Поисковом движении России", всего было установлено 228 судеб воинов, изображенных на фронтовых портретах. Это уроженцы 43 регионов России и шести стран ближнего зарубежья. На сегодняшний день поисковики разыскали 24 семьи, одиннадцати из которых уже передали портреты их родственников, которые погибли, пропали без вести в период Великой Отечественной войны. В планах организаторов открыть выставку в 20 городах России, где есть мультимедийные парки "Россия - моя история".

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок насчитает 21 город. Создавали парки историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. В исторических парках представлены все новейшие формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, коллажи, лайтбоксы, проекты и планшеты. Визуальные решения мультимедийных экспозиций, во многом новаторские, созданы с использованием приемов видео-инфографики, анимации, 3D-моделирования, цифровых реконструкций.