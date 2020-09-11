Финляндия и Норвегия примут беженцев из сгоревшего лагеря в Греции

ХЕЛЬСИНКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Финляндия примет 11 несовершеннолетних беженцев из сильно пострадавшего при пожаре лагеря для мигрантов Мориа на греческом острове Лесбос. Об этом сообщило в пятницу финское МВД.

"Финляндия решила помочь Греции, приняв 11 несовершеннолетних просителей убежища, находящихся без попечителей, из разрушенного пожаром лагеря Мориа. Весной госсовет постановил, что страна примет 175 беженцев из Средиземноморья. 11 беженцев входят в это число", - говорится в сообщении.

В свою очередь, 50 просителей убежища из лагеря готовится принять Норвегия. Кроме того, страна также отправит в Грецию группу медиков. "Мы направим до 25 медсестер, врачей и специалистов по логистике", - сообщило в пятницу норвежское правительство.

Крупный пожар охватил лагерь Мориа ночью 9 сентября. Он практически полностью сгорел, а большое количество беженцев и мигрантов бежало в окрестные горы. Многие также направились в город Митилини, однако им преградили путь отряды полиции. В результате несколько сотен мигрантов расположились на автомобильном шоссе.

Предполагается, что возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений мигрантов, вызванных объявлением о том, что 35 человек в лагере оказались инфицированными коронавирусом и будут изолированы вместе с членами их семей. Некоторые отказались от этого. Другие пытались покинуть лагерь поздно вечером во вторник, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности заражения коронавирусом. При этом в среду вечером в лагере Мориа произошли новые поджоги. Подожгли палатки в тех частях лагеря, которые не были уничтожены огнем в ночь на среду.