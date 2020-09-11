Удмуртия с 11 сентября возвращается к обязательному масочному режиму

ИЖЕВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртии в связи с увеличением числа заразившихся коронавирусум вновь вводят в регионе обязательный масочный режим. Об этом на странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава республики Александр Бречалов.

"С сегодняшнего дня, 11 сентября, мы вынуждены ввести в Удмуртской Республике обязательный масочный режим. Причина - рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и, что самое важное, увеличение количества тяжелых форм течения болезни у людей с хроническими заболеваниями", - сказал Бречалов.

Он отметил, что все обязаны носить маски в общественном транспорте, включая такси, на остановках общественного транспорта, в здании аэро-, авто- и железнодорожных вокзалов, при посещении торговых объектов, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, в культурных учреждениях.

По данным республиканского оперштаба, в Удмуртии в августе в сутки регистрировали от 20 до 31 случая заражения коронавирусом, однако с сентября этот показатель начал расти. Так, 1 сентября было зарегистрировано 38 случаев заражения, с 5 по 9 сентября этот показатель не опускался ниже 50 случаев, а 10 и 11 сентября превысил 60 случаев.