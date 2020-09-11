Туры для школьников Карелии по нацпроекту пройдут без выездов за пределы региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/. Турпоездки для отличившихся в учебе или творчестве школьников по стране, финансируемые по национальному проекту "Культура", в Карелии в 2020 году состоятся только по маршруту внутри республики в связи с пандемией коронавируса. Первая группа детей отправится в двухдневную поездку 14 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры Карелии.

Поездки с экскурсионными маршрутами в рамках нацпроекта "Культура" проводятся для знакомства детей с историей и культурой России. В 2019 году школьники из Карелии имели возможность бесплатно побывать в Санкт-Петербурге, Пятигорске или в городах Золотого кольца.

Экскурсионные туры пройдут в Карелии с 14 сентября по 3 октября. В путешествие поедут 442 учащихся школ искусств и общеобразовательных школ из Прионежского, Пряжинского, Олонецкого, Суоярвского, Сегежского, Питкярантского, Калевальского и Кемского районов. Родители оплачивают только трансфер ребенка до Петрозаводска, а его проживание, питание и экскурсии финансируются в рамках нацпроекта.

Программа предполагает поездку на остров Кижи, а также в Петрозаводск, где школьники побывают с экскурсиями в Доме кантеле, национальном музее, музыкальном театре, пройдут с обзорной экскурсией по городу, а также поучаствуют в интерактивной программе с карельскими песнями и танцами.

"По итогам поездки каждый ребенок сможет принять участие в конкурсе на лучший отзыв о поездке - в виде эссе, стихотворения или видеоролика, которые будут публиковаться в группе "ВКонтакте". - отметили в региональном ведомстве.