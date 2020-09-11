Бесплатное ЭКО в Адыгее в этом году проведут 120 женщинам, это больше, чем год назад

МАЙКОП, 11 сентября. /ТАСС/. Бесплатная процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в этом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будет доступна большему количеству женщин, чем годом ранее, ее получат 120 семей. В прошлом году направления на ЭКО получили 110 женщин, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Рустем Меретуков.

"Процедуры экстракорпорального оплодотворения начали проводить в январе, но в марте из-за пандемии они были приостановлены. Сейчас они вновь возобновлены. Благодаря нацпроекту "Демография" в Адыгее до конца года направления на ЭКО смогут получить 120 семей, мечтающих о ребенке и имеющих проблемы со здоровьем. Это на 10 семей больше, чем в минувшем году", - сказал он.

Дорогостоящая процедура ЭКО, стоимость которой оценивается в сумму порядка 130 тыс. рублей, оплачивается семьям из средств фонда обязательного медицинского страхования. На эти цели в этом году в республике направили 12 млн рублей с учетом стоимости разных процедур при лечении бесплодия, добавил министр.

В республике нет учреждений, оказывающих медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, поэтому пациенток направляют в основном в Краснодарский край. На сегодняшний день проведено 45 процедур, на диспансерный учет по беременности после ЭКО встала 21 женщина. После процедуры ЭКО в этом году уже родилось 23 ребенка, из них три двойни, уточнили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

По данным ЗАГС на 10 сентября, в 2020 году в Адыгее родилось 2 694 ребенка, из них 896 первенцев. "В сравнении с прошлым годом за семь месяцев текущего года число новорожденных увеличилось на 159 человек", - сообщили в Минздраве республики.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт -- норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.