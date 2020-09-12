Дню перенесения мощей Александра Невского в Петербурге посвятят концерт и вручение премии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Праздничная божественная литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, церемония вручения городской премии и концертная программа пройдут в Санкт-Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского - День Ништадтского мира, который отмечается в субботу.

"В Свято-Троицком соборе лавры митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит праздничную божественную литургию, после чего на территории обители пройдут концерт, награждение победителей фотоконкурса "Александр Невский - небесный покровитель Санкт-Петербурга", а также вручение правительственной премии "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского. В Петропавловской крепости развернется выставка, посвященная Ништадтскому миру", - говорится на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

В предыдущие годы в этот день проводился многотысячный общегородской крестный ход по Невскому проспекту, однако в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки он не состоится. Основным центром празднования станет Александро-Невская лавра. Помимо церковной службы и церемонии награждения, в монастыре будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны - кавалеров ордена Александра Невского.

Как сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга, концертная программа пройдет с участием заслуженного артиста России Владимира Дяденистова, ансамблей "Казачья станица "Адмиралтейская-Невская", "Звонница" Собора Владимирской иконы Божией Матери, "Невский дозор" пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии и других. В программу праздника также вошли мастер-классы, русские народные игры и фотовыставка в духовно-просветительском центре "Святодуховский", посвященная параду в честь 75-летия Великой Победы.

Двенадцатого сентября 1724 года Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Общегородское шествие в честь церковного праздника было учреждено в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной. После 1921 года традиция празднования на долгое время прервалась.

Возрождение праздника в честь Александра Невского как общегородского события началось с возвращения в лавру мощей благоверного князя в 1989 году (святыня была изъята в 1922 году и хранилась в запасниках музея истории религии и атеизма). В 2005 году День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского был включен в городской закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" в качестве официальной памятной даты.