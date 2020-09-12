В санатории Ставрополья на ближайшие месяцы забронировали 28 тыс. путевок

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Ставропольские курорты за 8 месяцев 2020 года посетили около 300 тыс. человек. На ближайшие месяцы забронировали еще 28 тыс. путевок, сообщили журналистам в пятницу в управлении по информполитике правительства края.

"С начала года ставропольские курорты уже посетили около 300 тыс. человек. Даже в сравнении с прошлым сезоном, когда о пандемии не было ничего известно, статистика сегодняшнего дня свидетельствуют о заметно возросшем интересе к отдыху на Кавказских Минеральных Водах. В санаториях края забронировано более 28 тысяч путевок на лечение и отдых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что турпоток осенью и зимой должен превысить прошлогодние показатели. "Анализ бронирования в здравницах Кавминвод позволяет утверждать, что с сентября и до конца года их загрузка превысит показатели соответствующего периода прошлого года, в том числе за счет путевок, отложенных с весны", - уточняется в сообщении.

Ставрополье, по данным управления, приняло активное участие в программе Федерального агентства по туризму "Кешбэк за туры по России". По версии ведущих туроператоров страны Ставрополье вошло в топ-3 наиболее востребованных регионов и стало лидером в СКФО по числу участников программы.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировали 13526 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписали 9424 человека. Умерли 265 пациентов с коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции в регионе сняли с 11 июня 2020 года. Работу курортной отрасли и объектов туристической инфраструктуры в Ставропольском крае приостановили в связи с распространением в России и мире коронавируса с конца марта 2020 года.

С 1 июня на Ставрополье возобновили работу санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, с 24 августа при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора могут возобновлять свою деятельность определенные категории коллективных средств размещения, а именно: загородные базы отдыха, дома отдыха, гостевые дома, апартотели, пансионаты, туристские базы, кемпинги и иные аналогичные загородные объекты коллективного размещения. На сегодняшний день из 124 санаторно-курортных учреждений Ставропольского края открылись 112 санаториев.