МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Татьяну Доронину, подчеркнув ее яркий вклад в развитие отечественной культуры и приумножение славных мхатовских традиций, сообщается в субботу на портале мэрии и правительства Москвы.

В Telegram мэра Москвы, в частности, говорится: "Звезда театра и кино, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественной культуры и приумножение славных мхатовских традиций. С высочайшим художественным мастерством и тонким психологизмом Вами созданы десятки прекрасных женских образов, завоевавших искренние симпатии миллионов зрителей. Поставленные Вами спектакли оставили большой след в душе поклонников русской и зарубежной классики", - приводятся слова мэра в сообщении.

Татьяна Доронина родилась в 1933 году в Ленинграде. В 1956-м окончила Школу-студию МХАТ и стала работать в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола (сейчас - театр-фестиваль "Балтийский дом"). Здесь актриса исполнила роли Женьки Шульженко в "Фабричной девчонке", Вавки в "Маленькой студентке" и Ольги в "Обломове". С 1959 по 1966 год Татьяна Доронина работала ведущей актрисой Ленинградского академического Большого драматического театра имени Максима Горького.

Затем три года Татьяна Доронина прослужила во МХАТе СССР имени Максима Горького. А в 1972-м устроилась в Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Здесь актриса сыграла множество ролей, среди них Дульсинея в "Человеке из Ламанчи", Липочка в "Банкроте, или Свои люди - сочтемся", Елизавета Тюдор и Мария Стюарт в постановке "Да здравствует королева, виват!", Маргарет в "Кошке на раскаленной крыше" и другие.

В 1987-м Татьяна Доронина стала руководителем МХАТа имени Максима Горького. В театре актриса сыграла роли Раневской в "Вишневом саде", Татьяны в "Пророке", леди Макбет в "Макбете", Софьи в "Зыковых", Кручининой в "Без вины виноватые" и другие. Также Татьяна Доронина поставила спектакли "На дне", "Три сестры", "Дама-невидимка", "Униженные и оскорбленные", "Прощание в июне", "Как боги", "Пигмалион" и другие.

Звание народной артистки СССР Татьяна Доронина получила в 1981 году. Награждена орденами "Дружбы народов" и Почета (1994 и 2008), "За заслуги перед отечеством" IV (1998), III (2003) и II (2013) степеней, а также нагрудным знаком министерства культуры России "За вклад в Российскую культуру" (2016).