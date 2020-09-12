Глава Белорусской православной церкви заявил, что потребности в автокефалии нет

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин считает, что потребности в создании в стране автокефальной церкви, отдельной от Московского патриархата, не существует, эта тема навязывается светскими людьми, преследующими собственные цели. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью телеканалу RT.

"Эта тема навязывается нам извне, внутри нет такой потребности", - сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, комментируя идею о предоставления Белорусской православной церкви автокефалии.

Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны провозглашения автокефалии от духовенства в Белоруссии требовали нацистские оккупационные власти и белорусские коллаборационисты, а после войны в эмиграции попытки создать автокефальную церковь предпринимали священнослужители, сотрудничавшие с нацистскими оккупантами. "История предыдущего столетия показывает, что когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокафелистами стояла группа людей, которые не совсем хорошо себя проявили себя здесь, на родине, и это такая церковная организация, которая не была поддержана и признана в то время", - сказал митрополит Вениамин.

"Сейчас вспоминается об этом (об автокефалии - прим. ТАСС), но больше вспоминается людьми светскими, которые посредством этого тоже хотят, видимо, продвинуть вперед какие-то свои идеи, пожелания. Но в этом нет сейчас абсолютно никой необходимости", - сказал глава Белорусской православной церкви. "Надо сейчас хранить бдительность и избегать всяких поползновений, чтобы эта тема (об автокефалии - прим. ТАСС) поднималась в том или ином формате", - считает митрополит Вениамин.

В середине августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что программа белорусской оппозиции предусматривает создание автокефальной православной церкви. Комментируя документ, который он назвал программой белорусской оппозиции, президент Белоруссии отметил, что реализация пунктов в части религии может привести к межконфессиональной и межнациональной войне.

В последние два года вопрос о предоставлении автокефалии стал причиной церковного раскола на Украине. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии администрации занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. УПЦ, а также Русская православная церковь считают и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными.

Нейтралитет в отношении политики

Митрополит также считает, что церковь и духовенство должны занимать нейтральную позицию в отношении политики и способствовать примирению.

"Думается, что позиция церкви должна быть нейтральной, церковь должна быть местом встречи людей различных политических мировоззрений, различных политических взглядов", - сказал митрополит Вениамин.

По его словам, позиция церкви должна, с одной стороны, быть "нейтральной и служащей примирению сторон", с другой стороны, заключаться в том, чтобы "ненавязчиво, некатегорично, но с любовью, заботой возвещать слово Божье, говорить, где правда и ложь, где грех, где добродетель, и как постараться в этой ситуации с помощью добродетели найти возврат к прошлой спокойной, мирной Беларуси".

"Политика - это очень сложная сфера человеческих взаимоотношений, многое здесь сокрыто, непонятно. Если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в законе Божием?" - сказал митрополит.

Прежний глава БПЦ митрополит Павел обратился к властям с призывом остановить насилие, сопровождавшее столкновения между протестующими и правоохранительными органами в первые дни акций. 25 августа в Москве Священный синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Павла об освобождении от должности экзарха всея Беларуси. 25 августа Синод РПЦ назначил на этот пост епископа Вениамина. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 6 сентября на литургии в храме Христа Спасителя возвел епископа Вениамина в сан митрополита Минского и Заславского.