Власти Нижегородской области назвали стимул для молодежи оставаться в регионе

ТАСС, 12 сентября. Власти Нижегородской области рассчитывают уменьшить отток молодежи из региона благодаря развитию сферы культуры, включая реализацию молодежных проектов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на пленарном заседании Российской креативной недели в субботу.

"В креативных индустриях одна из наиболее высоких добавленных стоимостей. Помимо экономического драйвера, который мы тоже воспринимаем, это, конечно, драйвер культурный, эмоциональный, исторический. На самом деле промышленность наша благодаря и предкам, и современникам будет развиваться. А вот эту сферу [культуры] мы должны обязательно поднять для того, чтобы нашим молодым ребятам не захотелось никогда больше уезжать", - сказал Никитин.

Достижению этой цели будут способствовать культурные проекты, которые реализуются в Нижегородской области - центр молодежной коллаборации и креативный кластер на базе фабрики "Маяк". "Эти локации, эти места, эти проекты станут магнитом для молодых людей, чтобы они оставались в Нижнем Новгороде, понимали, что именно здесь они могут самореализоваться", - отметил губернатор.

По его словам, в регионе есть признанные лидеры в уличном искусстве, номинанты премий современного искусства.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Ключевой площадкой стал Парк Горького, где за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы. К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.