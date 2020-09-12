На Хайнане объявили конкурс на лучший логотип для проекта свободного торгового порта

ХАЙКОУ /Китай/, 12 сентября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань объявили о проведении международного конкурса на лучший дизайн логотипа для проекта строительства на острове свободного торгового порта. Об этом сообщает в субботу агентство "Синьхуа".

Организаторы конкурса приглашают принять в нем участие профессиональные дизайнерские студии со всего мира. Варианты логотипа, который должен стать визуальным и культурным символом проекта строительства свободного торгового порта на Хайнане, будут приниматься до 31 октября.

Логотип должен отражать региональные особенности острова Хайнань, стремящегося стать крупным международным туристическим центром, а также инновации, открытость, свободу, новаторство и трудолюбие жителей провинции.

Победитель конкурса, сообщает агентство, получит 50 тыс. юаней (около $7,3 тыс.). Вознаграждение в размере 10 тыс. юаней (около $1,4 тыс.) достанется авторам еще пяти лучших работ.

1 июня власти Китая представили программу развития свободного торгового порта на Хайнане. Согласно этому документу провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.