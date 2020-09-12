В Пятигорске открыли Аллею славы

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Аллею славы известных горожан и Доску почета открыли в субботу в Парке Победы Пятигорска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Парке Победы города-курорта появились мемориальные знаки легендам современного Пятигорска и тем, кто приносит славу родному городу. На Аллее славы представлены те люди, чьими заслугами и наградами пишется новая история города-курорта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что среди них продюсер, музыкант, капитан команды КВН "Сборная Пятигорска" Семен Слепаков, сценарист, чемпион Высшей лиги КВН, креативный продюсер "Comedy club" Алексей Ляпоров, киноактриса, певица, композитор, режиссер, продюсер, член гильдии актеров Голливуда Марина Орлова; международный гроссмейстер по шахматам, Чемпионка СССР, Чемпионка РСФСР, Чемпионка Олимпиады Валентина Козловская. Кроме того, на Аллее славы появились имена чемпионки Европы, мастера спорта международного класса по настольному теннису Надежды Целищевой, заслуженного мастера спорта России по боксу, бронзового призера XXX летних Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы Давида Айрапетяна; боксера-профессионала, чемпиона мира по версии WBA, чемпиона Европы по версии европейского боксерского союза Давида Аванесяна и других известных земляков.

"Сегодня каждый должен гордиться своей малой Родиной и теми талантами, которые выросли на этой земле. Желаю жителям гордиться достижениями наших земляков, наших детей и, конечно же, нашим городом Пятигорском", - приводятся в сообщении слова губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Кроме того, по информации пресс-службы, состоялось открытие Доски почета города Пятигорска. На ней представлены около двух десятков талантливых работников различных профессий, внесших значительный вклад в развитие курорта, и заслуживших почет и признание.