Несколько тысяч "коронаскептиков" вышли на демонстрации в трех городах Германии

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Демонстрации противников коронавирусных ограничений прошли в нескольких немецких городах в субботу. Акции протеста прошли в Мюнхене, Ганновере и Висбадене, сообщили в полиции.

Самая крупная манифестация должна была состояться в Мюнхене - там организаторы подали заявку на мероприятие численностью 5 тыс. человек, однако власти согласовали лишь 500. Тем не менее на шествие и итоговый митинг собралось существенно больше демонстрантов.

"На пике было 3 тыс. человек", - сказал представитель полиции. Тем временем агентство DPA пишет о 10 тыс. Порядок в баварской столице обеспечивали 1,4 тыс. оперативников.

В Ганновере на улицы вышли 1 тыс. демонстрантов, в Висбадене - несколько сотен человек. Протестующие полагают, что государство нарушило их права и ограничило свободу, приняв строгие меры по борьбе с пандемией. Большинство участников таких митингов не носит маски и не соблюдает дистанцию в полтора метра. Они считают, что коронавирус не так опасен, как о нем говорят.

О беспорядках или задержаниях не сообщается.

В Германии режим жестких карантинных мер действовал весной, с мая ограничения начали снимать. Сейчас в стране открыты почти все общественные заведения. До сих пор посещать их можно только в медицинских масках и при соблюдении социальной дистанции в полтора метра. До конца года запрещены массовые мероприятия.

Нынешние акции проходят на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. За последние сутки в ФРГ заразились 1 630 человек. Всего инфекция была выявлена у 258 480 жителей страны.