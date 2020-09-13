Аномальное похолодание прогнозируют в ЦФО на следующей неделе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает "всплеск тепла" в четверг, 17 сентября. Однако за ним последует аномальное похолодание, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что погода станет действительно холодной.

"В четверг высокая температура, а затем резкое понижение - температура будет около и даже ниже нормы. Такая динамика погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа: всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода. Дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные - около 5 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, "всплеск тепла", который произойдет в четверг, является достаточно редким явлением. "Создается циркуляция, когда будет такая вполне теплая погода, связанная с адвекцией очень теплого, жаркого воздуха, который с юга придет, но это совершенно не антициклон", - объяснил он.

По словам метеоролога, данная ситуация достаточно сложная и необычная, а прогноз долгосрочный, потому он будет уточняться в течение недели.