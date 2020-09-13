Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного танкостроения со столетним юбилеем отрасли и с Днем танкиста. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с большой, знаменательной датой - 100-летием отечественного танкостроения. Этот юбилей - важное событие для работников оборонных предприятий, научно-исследовательских центров и конструкторских бюро, для отечественного ОПК в целом. Мы отдаем дань памяти и безмерного уважения талантливым ученым, инженерам и военным специалистам, которые стояли у истоков рождения отрасли, а затем создавали и внедряли в производство передовые образцы боевых машин, прославивших нашу страну как одного из признанных лидеров мирового танкостроения", - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что труд работников танкостроительной отрасли позволил достичь качественного преимущества отечественных боевых машин в ключевых сражениях Второй мировой войны, обеспечив их огромный вклад в победу.

"Сегодня российское танкостроение - современный, высокотехнологичный сектор оборонно-промышленного комплекса, в котором накоплены замечательные традиции, огромный опыт серийного производства сложнейших машин, сконцентрированы квалифицированные кадры, способные создавать танки и другую технику нового поколения с уникальными боевыми характеристиками", - добавил президент.

День танкиста

Сегодня вооруженные силы отмечают День танкиста, который учрежден в 1946 году. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднованием Дня танкиста. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

28 мая 1920 года по приказу Реввоенсовета РСФСР началось формирование автотанковых отрядов Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) - первых отдельных войсковых формирований, использовавших трофейные танки в качестве основного вооружения. Также 31 августа 1920 года на ходовые испытания вышел первый советский танк "Борец за свободу товарищ Ленин", созданный на заводе "Красное Сормово" (Нижний Новгород) по заказу Броневого управления Главного военно-инженерного управления (ГВИУ) РККА.