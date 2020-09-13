Эксперты-реабилитологи изучат лечебные свойства климата Тувы

ТАСС, 13 сентября. Эксперты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) реабилитации и курортологии Минздрава РФ планируют исследовать климат Тувы на предмет возможностей в реабилитации больных. Это поможет развивать в регионе туризм, сообщается в воскресенье в официальной группе во "ВКонтакте" регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Резко континентальный климат Тувы может считаться лечебным фактором. Об этом заявили эксперты Минздрава России по реабилитации и курортологии. Ученые особо отметили, что лечебные факторы Тувы уникальны, [в том числе] резко континентальный климат. Эксперты в связи с этим выразили готовность к организации исследований в сотрудничестве с местными специалистами", - говорится в сообщении.

Эксперты планируют провести научные исследования лечебного воздействия климата, установить полезные сроки пребывания в нем и противопоказания для подобного лечения, уточняется в сообщении пресс-службы Минздрава республики.

"Поддержка НМИЦ в проведении исследований, организационно-методическая помощь, в том числе в части стратегического планирования, безусловно, позволит выстроить надежный фундамент для развития санаторно-курортного лечения и экотуризма в Туве", - уточняется в сообщении Минздрава республики.

Руководитель Центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ Максим Яковлев и клинический фармацевт учреждения Наталья Туманова также побывали на курорте Уш-Белдир, который находится в труднодоступном горно-таежном районе Тувы, куда можно добраться только на вертолете. Он уникален горячими источниками, температура которых превышает 80 градусов, что значительно выше, чем на других курортах России, СНГ и Западной Европы. "Чрезвычайно высокий лечебный эффект на уровне 96% доказан на основе научных исследований с участием специалистов Томского НИИ курортологии и физиотерапии", - уточняется на сайте Минздрава республики.

Сейчас лечение на курорте Уш-Белдир показано людям с аллергическими заболеваниями, заболеваниями костно-мышечной, мочеполовой, нервной систем, системы кровообращения, людям с профессионально обусловленными болезнями, в том числе сопровождаемыми хроническим отравлением такими тяжелыми металлами, как свинец и ртуть.