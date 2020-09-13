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Пандемия COVID-19

Россиянка с коронавирусом выявлена на Кипре

На острове за сутки зафиксировано 23 случая заражения

НИКОСИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Двадцать три случая заражения новым коронавирусом было зафиксировано за последние сутки на Кипре, а среди инфицированных на греческом юге острова есть россиянка. Об этом сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения Республики Кипр.

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Показатель суточного прироста инфицированных в греческой части Кипра не меняется со среды: уже пятый день кряду число заразившихся за сутки не превышает три. В воскресенье среди них оказалась гражданка России, получившая специальное разрешение на то, чтобы навестить проживающую на острове дочь и ее семью. В аэропорту прилета женщина сдала диагностический тест, который дал положительную реакцию на коронавирус. При этом у нее не наблюдается никаких симптомов заболевания, вызываемого этим вирусом.

Симптомы не выявлены и у двух других заразившихся на юге острова. Общее же число случаев заражения в греческой части Кипра с самого начала пандемии составляет теперь 1526.

На турецком севере Кипра таковых сейчас намного меньше - 593, однако в последнюю неделю в этой части острова резко ухудшилась эпидемическая обстановка. При этом турко-кипрский Минздрав сообщает о 20 новых инфицированных в воскресенье - меньше субботнего показателя.

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КипрРоссияПандемия COVID-19
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