Россиянка с коронавирусом выявлена на Кипре

НИКОСИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Двадцать три случая заражения новым коронавирусом было зафиксировано за последние сутки на Кипре, а среди инфицированных на греческом юге острова есть россиянка. Об этом сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения Республики Кипр.

Показатель суточного прироста инфицированных в греческой части Кипра не меняется со среды: уже пятый день кряду число заразившихся за сутки не превышает три. В воскресенье среди них оказалась гражданка России, получившая специальное разрешение на то, чтобы навестить проживающую на острове дочь и ее семью. В аэропорту прилета женщина сдала диагностический тест, который дал положительную реакцию на коронавирус. При этом у нее не наблюдается никаких симптомов заболевания, вызываемого этим вирусом.

Симптомы не выявлены и у двух других заразившихся на юге острова. Общее же число случаев заражения в греческой части Кипра с самого начала пандемии составляет теперь 1526.

На турецком севере Кипра таковых сейчас намного меньше - 593, однако в последнюю неделю в этой части острова резко ухудшилась эпидемическая обстановка. При этом турко-кипрский Минздрав сообщает о 20 новых инфицированных в воскресенье - меньше субботнего показателя.