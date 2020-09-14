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Пандемия COVID-19

На Камчатке начало резко расти количество умерших пациентов с коронавирусом

За три дня их число увеличилось с 49 до 57. Также в регионе отмечается рост случаев заражения коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Количество летальных исходов пациентов с коронавирусом на Камчатке за последние трое суток увеличилось с 49 до 57, следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

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Информация о количестве летальных исходов оставалась неизменной с июля: около двух месяцев на ресурсе сообщалось, что в Камчатском крае c начала пандемии умерли 42 пациента. 10 сентября эта цифра выросла до 43, 11 сентября - до 49, 12 - до 54 и 13 сентября - до 59. Данные на 14 сентября пока не обновлены. Растет и число заразившихся инфекцией: за последние сутки прирост составил 25 человек, в то время как в течение месяца не превышал 15 человек.

Оперативный комментарий в краевом Министерстве здравоохранения по поводу причин всплеска количества летальных исходов пациентов с коронавирусом на полуострове ТАСС получить не удалось.

Режим полной самоизоляции региона ввели 1 апреля, он был отменен 9 сентября. Продолжительное время Камчатка лидировала в ДФО по числу инфицированных на 100 тыс. населения. В настоящий момент коронавирус на Камчатке подтвержден более чем у 4 тыс. человек.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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