Детские кружки и секции в Бурятии спустя полгода возобновили работу

УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /ТАСС/. Учреждения дополнительного образования в Бурятии - кружки и секции - возобновили работу, приостановленную в марте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"С 14 сентября в республике разрешено возобновить работу учреждениям дополнительного образования. При условии строгого соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций санитарных врачей по обеспечению эпидемиологической безопасности", - сообщили в оперштабе.

Частные учреждения допобразования, которые из-за пандемии не работали более полугода, могут рассчитывать на субсидии для оплаты труда сотрудникам, оплату коммунальных услуг, а также на приобретение средств обучения. Для поддержки бизнеса в сфере дополнительного образования в республиканском бюджете предусмотрено 6,5 млн рублей. В Бурятии насчитывается 86 таких частных организаций.

Школы в Бурятии открылись с 1 сентября, они начали работу в очном режиме. Некоторые образовательные учреждения ввели очно-заочную форму обучения, расписание составлено таким образом, чтобы максимально разводить потоки учащихся, чтобы не создавалось большое скопление детей в одном помещении. Спустя две недели после начала учебного года в Бурятии из-за случаев заражения коронавирусом учителей и учеников четыре школы и несколько классов в 14 учреждениях образования перешли на дистанционное обучение.

С июня в региональные власти начали вводить послабления для бизнеса, возобновили работу предприятия, турбазы, гостевые дома, торговые центры, фитнес-залы, заведения общественного питания, людям разрешили заниматься спортом. Однако в республике сохраняется масочный режим, нельзя проводить массовые мероприятия. Кроме того, до конца сентября продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В Бурятии зарегистрировано 5 937 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 3 438 - в Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 4 939 человек, умерли 60 человек. В настоящее время проходят лечение в стационарах республики 438 больных (из них 14 детей), на амбулаторном лечении находятся 500 пациентов.