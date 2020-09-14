Безногий блогер из Уфы покорил Эльбрус

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Житель Уфы Рустам Набиев, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске в 2015 году, в сопровождении двух человек поднялся на вершину Эльбруса. Восхождение заняло 15 часов, написал Набиев в Instagram в понедельник.

"Не знаю, как мои руки это выдержали. Прошел на них 13 километров, и это не ровная поверхность. Это 13 километров подъемов и спусков и 15 часов работы. Так я стал первым человеком в истории горы Эльбрус, который взошел на вершину на одних руках!" - написал Набиев.

Восхождение группа начала в ночь на 11 сентября. Альпинистам пришлось переночевать на высоте 5,3 тыс. м из-за тумана и продолжить путь на следующее утро, отметил Набиев.

Рустам Набиев играет в следж-хоккей, выступал в команде "Феникс". Также он получил известность как блогер, на его аккаунт в Instagram подписаны более 740 тыс. человек. В 2017 году Набиев стал победителем в номинации "самый жизнеутверждающий блог" по версии NeForum. Вместе с женой он воспитывает двух дочерей.

Обрушение казармы в военном городке Светлый под Омском произошло 12 июля 2015 года. Под обломками погибли 23 десантника, еще один умер в Омской областной клинической больнице, 19 получили травмы.