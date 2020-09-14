Власти Мурманской области: популяционный иммунитет к коронавирусу в регионе превысил 30%

МУРМАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Популяционный иммунитет к коронавирусу у жителей Мурманской области превышает 30%, сообщил в понедельник губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"Мы проводили в качестве одного из "пилотов" вместе с Роспотребнадзором тестирование популяционного иммунитета. В целом у нас неплохие показатели - чуть более 30% обследованных жителей имеют иммунитет к коронавирусу", - сказал Чибис.

Он отметил, что в течение месяца ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе стабильная, число выявляемых за сутки инфицированных в среднем не превышало 80 человек.

Глава региона призвал всех жителей области делать прививки. "Просьба убедительная ко всем: активно использовать те возможности, которые нам дают министерство здравоохранения федеральное и наш областной минздрав, - это прививки. На сегодня уже привиты более 45 тыс. северян, весь необходимый объем вакцины есть", - добавил губернатор.

Чибис подчеркнул, что несмотря на относительно стабильную ситуацию по заболеваемости коронавирусом, в регионе сохраняются действующие ограничения: обязательное соблюдение масочного режима в общественном транспорте и в закрытых общественных местах, продлевается запрет на работу кинотеатров и проведение массовых мероприятий. При этом новых запретов пока вводиться не будет. По словам Чибиса, к обсуждению режима ограничений все заинтересованные ведомства региона вернутся через неделю.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, на утро воскресенья общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Мурманской области составляет 13 695, умерло 183 человека. В министрестве здравоохранения региона отметили, что 92% инфицированных имеют легкую форму течения заболевания, 8% - тяжелую. На утро понедельника 869 человек находятся под наблюдением, коечного фонда для лечения коронавируса достаточно, свободно более 370 коек, это почти 50% от общего количества.