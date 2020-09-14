Международная конференция, посвященная Чехову, собрала более 50 участников на Сахалине

ТАСС, 14 сентября. /ТАСС/. Международная научная конференция "Остров Сахалин" А.П. Чехова в XXI веке" собрала в Южно-Сахалинске более 50 исследователей из разных городов России. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

"Конференция проводится каждые пять лет, и сегодня это уже седьмое такое мероприятие. Участие принимают более полусотни исследователей, литературоведов из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тобольска, Великого Новогорода и других городов. Также к конференции дистанционно присоединились ученые из Аргентины, США, Китая и Бразилии. Они представили доклады в формате видеозаписей, лично в этот раз присутствовать не смогли из-за пандемии", - сказал представитель министерства.

В понедельник состоялось пленарное заседание, в ходе которого обсуждалась актуальность произведений Чехова в настоящее время. В Минкультуры региона подчеркнули, что одна из основных целей конференции - еще раз привлечь внимание к этому автору. Во время мероприятий конференции ученые обсудят досахалинский период жизни и творчества классика, причины его путешествия на остров, феномен чеховского подвижничества среди современников, наследие писателя и другие темы. Конференция продлится до 19 сентября, запланированы круглые столы, выставки, спектакли по мотивам рассказов и повестей Чехова, тематические встречи в Южно-Сахалинске и других городах региона.

VII Международная научная конференция "Остров Сахалин" А. П. Чехова в XXI веке" посвящена 160-летию со дня рождения писателя, 130-летию со дня его путешествия на Сахалин и 125-летию с момента выхода книги "Остров Сахалин" отдельным изданием. Мероприятие проводится Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области совместно с правительством региона.

В 1890 году Чехов путешествовал по Сахалину, где собрал много документальных материалов о жизни и быте ссыльных и местных жителей, а также самостоятельно организовал перепись поселенцев, заполнив около 10 тыс. карточек. Впечатления от этой поездки отражены в рассказах "В ссылке", "Убийство", очерково-публицистической книге "Остров Сахалин", изданной в 1895 году.