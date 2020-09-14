Два крупных российских экспертных форума пройдут в Брюсселе в ближайшие полгода

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Два крупных международных форума, организованных Российским центром науки и культуры (РЦНК) под патронажем посольства РФ, пройдут в ближайшие полгода в Брюсселе как в онлайн режиме, так и с личным присутствием экспертов. Об этом рассказала в понедельник в интервью ТАСС руководитель РЦНК Вера Бунина.

"В октябре у нас состоится международный молодежный форум "Брюссельский диалог", а в марте мы планируем провести экспертный форум "Европейский меридиан" с широким участием европейского и российского экспертных сообществ. Пандемия коронавируса, которая создала множество проблем, принесла и ряд бонусов, значительно расширив аудиторию РЦНК за счет онлайн-формата, и этот опыт будет максимально использован при подготовке предстоящих мероприятий", - подчеркнула она.

Как сообщила Бунина, основная конференция "Брюссельского диалога", названная "Общая история и общее будущее - 75 лет ответственности за мир", пройдет 9-10 октября. "Мы будем говорить о том, каким образом сохранение исторической памяти [о Второй мировой войне] и недопустимость искажений истории позволят нам создать то общее будущее, которое мы вместе хотим видеть. Здесь для нас особенно важен диалог с европейскими историками, которые уже подтвердили свое участие", - отметила она.

Помимо РЦНК и посольства России в Бельгии, в число организаторов и участников форума вошли МГИМО МИД России, Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений, Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. В нем примут участие представители ведущих университетов Бельгии, европейских молодежных организаций, а также структур ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

"По опыту последних наших мероприятий считаем, что оптимальное количество экспертов - это порядка 20-30 человек, которые участвуют в нескольких сессиях", - сказала Бунина, добавив, что организаторы "готовы к широкому использованию новых технологий" в проведении мероприятий, в том числе в удаленном режиме.

Руководитель РЦНК отметила, что, несмотря на пандемию коронавируса, ведется подготовка и к форуму "Европейский меридиан", который намечен на март 2021 года. По ее словам, в условиях кризисов "важность солидарности и поддержки друг друга приобретает особое значение". "Именно для этого и необходимы такие крупные встречи, направленные на развитие народной, общественной, научной и образовательной дипломатии, той умной силы, которая позволяет нам продвигать в Европе и мире наше видение мировых процессов", - заключила она.