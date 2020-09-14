Школьники Ульяновска до конца года смогут бесплатно ездить в троллейбусах и трамваях

УЛЬЯНОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Школьники Ульяновска смогут до конца текущего года бесплатно ездить в троллейбусах и трамваях, курсирующих по областному центру. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель комитета по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества регионального заксобрания Сергей Шерстнев.

"Возобновлен бесплатный проезд для школьников Ульяновска в трамваях и троллейбусах, пользоваться услугой можно будет до 31 декабря", - сказал он. По словам главы комитета, бесплатный проезд на общественном транспорте для учащихся также действует и во втором по величине городе региона - Димитровграде. "Это существенная поддержка для семей с детьми, воспользоваться правом бесплатного проезда ученики смогут, предоставив кондуктору соответствующую справку из школы", - пояснил Шерстнев.

Помимо школьников, право на бесплатный проезд в городском транспорте в текущем году также имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма, а также сопровождающие их лица.