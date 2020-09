Facebook запускает сервис совместного просмотра видео в режиме онлайн

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, объявила о запуске сервиса совместного просмотра пользователями видео в режиме онлайн под названием Watch Together. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник на ее сайте.

"Сегодня мы объявляем о запуске Watch Together, чтобы вы могли наслаждаться просмотром видео на платформе Facebook Watch вместе со своими друзьями и членами семьи, а также видеть их реакцию в режиме реального времени через видеозвонки в Messenger и сервис Messenger Rooms", - отмечается в заявлении корпорации.

Ежедневно через Messenger, как указывается в пресс-релизе, осуществляется более 150 млн видеозвонков и отправляется свыше 200 млн видеофайлов. Благодаря сервису Watch Together, как подчеркивают разработчики, пользователи могут проводить время со своими близкими и друзьями, наблюдая за их чувствами и эмоциями в режиме онлайн. При этом просматривать видео в Messenger могут одновременно до восьми человек, а в Messenger Rooms - до 50 участников.

Функция Watch Together достаточно проста в использовании. Клиентам необходимо запустить видеозвонок в Messenger или войти в сервис Messenger Rooms, а затем в меню выбрать услугу Watch Together. В открывшемся окне пользователи получат доступ к предложенному им видео, а также к медиафайлам из различных категорий, таких как "ТВ и фильмы", "просмотренные" или "загруженные". Сервис Watch Together является бесплатным. Его запуск запланирован уже на этой неделе в Messenger и Messenger Rooms на мобильных устройствах, работающих на операционных системах iOS и Android.

Ранее Facebook сообщила о запуске специального приложения для групповых видеозвонков и чатов, благодаря которому пользователи смогут оставаться на связи с друзьями и родными по всему миру, используя обычный персональный компьютер. Разработчики подчеркнули, что приложение адаптировано к таким операционным системам, как Windows и MacOS. Основными достоинствами сервиса, по мнению его авторов, является многозадачность и простота использования. Кроме того, настольная версия мессенджера автоматически синхронизируется с мобильной.