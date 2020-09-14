На Ямале ввели новые правила для вахтовых работников

ТАСС, 14 сентября. Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов утвердил новые правила для вахтовых работников. Работодателей обязали обеспечить ограничение личных контактов работников вне трудовых смен, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции.

"Работодатель обязан обеспечить ограничение личных контактов работников за пределами мест работы, если это общение не связано непосредственно с осуществлением трудовой деятельности. Это касается и времени отдыха в период вахты. Ранее двухнедельная обсервация для вахтовиков стала носить рекомендательный, а не обязательный характер. Если работодатель организует обсервацию за пределами региона, то он также должен минимизировать личные контакты работников", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба на 14 сентября, на Ямале зарегистрировали 14 101 случаев заболевания коронавирусом, при этом 3 576 случаев выявили среди вахтовых рабочих из других регионов. Выздоровели в регионе 13 170 человек, 97 умерли. На Ямале сохраняется соблюдение социального дистанцирования в общественных местах и общественном транспорте. Обязателен масочный режим в торговых объектах и местах оказания услуг.