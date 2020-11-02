В Якутии предусмотрено 138 млн рублей на поддержку частных детсадов

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Более 138 млн рублей предусмотрено в этом году на поддержку частных организаций по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в Якутии, сообщил ТАСС в понедельник представитель Минобрнауки региона.

"В Республике Саха (Якутия) всего 52 индивидуальных предпринимателя, которые осуществляют деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, с охватом более 2,8 тыс. детей. Из них в возрасте от 1,5 до 3 лет - 534 ребенка", - сказал собеседник агентства.

Субсидии из средств регионального бюджета выделяют на организацию питания и оплату коммунальных услуг. Работа ведется по программе "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года".

В регионе, по данным министерства, проживают более 104 тыс. детей в возрасте от 0 до 7 лет. Всего в республике открыто 788 организаций всех форм собственности, включая филиалы, которые работают по программам дошкольного образования по присмотру и уходу за детьми, с охватом более 73 тыс. воспитанников.