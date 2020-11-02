Несколько сотен индонезийцев вышли к посольству Франции с протестом

СИНГАПУР, 2 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен жителей Индонезии организовали демонстрацию у посольства Франции в Джакарте из-за позиции французского лидера Эмманюэля Макрона в отношении карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом в понедельник сообщило агентство Antara.

По его информации, протестующие также собрались у стен французского почетного консульства в провинции Восточная Ява. Инициаторами акции стал ряд мусульманских организаций страны. Один из их представителей потребовал, чтобы Суд Европейского союза наказал президента Франции. Демонстранты призывали к бойкоту французских товаров и требовали от Эмманюэля Макрона принести извинения. Кроме того, среди них были слышны призывы к индонезийским властям разорвать дипломатические отношения с Парижем и выслать французского посла.

По информации агентства Associated Press (АP), до посольства маршем прошли около 2 тыс. человек. Для обеспечения безопасности вокруг посольства было привлечено около 1 тыс. полицейских и солдат.

31 октября президент Индонезии Джоко Видодо осудил акты насилия, произошедшие в городах Франции, но одновременно выступил с критикой в адрес французского президента Эмманюэля Макрона, назвав "большой ошибкой попытку связать религию с террористическими актами".

Вооруженный ножом человек напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы рано утром в четверг. По последним данным, в результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в саудовской Джидде.

Серия нападений произошла менее чем две недели спустя после теракта в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 16 октября 18-летний террорист убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo за пять лет до этого. После случившегося Макрон предупредил, что власти страны "развернут активную борьбу" против сторонников "радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций".