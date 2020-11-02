Более 60 человек задержали в порту Туниса при попытке нелегально попасть в Европу

ТУНИС, 2 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Туниса задержали в минувшие выходные 65 человек в столичном морском порту при попытке нелегально попасть на торговые суда, направляющиеся в европейские страны. Об этом в понедельник сообщил информационный портал Webdo со ссылкой на официальное заявление МВД Туниса.

"31 октября и 1 ноября задержаны 65 человек при попытке проникнуть на суда, пришвартованные в столичном порту, для дальнейшей нелегальной переправки в Европу. Все задержанные взяты под стражу, в отношении них начато уголовное расследование", - говорится в сообщении.

По заявлению министерства обороны республики, в воскресенье катер ВМФ Туниса перехватил в 50 км от северного побережья страны надувную лодку с четырьмя тунисцами, пытавшимися нелегально пересечь Средиземное море и попасть в Италию. Нарушители границы в возрасте от 21 до 27 лет задержаны и переданы силам Национальной гвардии для дальнейших следственных действий.