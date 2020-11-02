В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 63. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 6 936 человек, заразившихся коронавирусом. На 2 ноября в Москве зафиксировано более 434 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 318 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 46,5 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 655 038 случаев заражения, выздоровели 1 236 033 человека, умерли 28 473. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.