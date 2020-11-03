Генконструктор "Тополя", "Ярса" и "Булавы" Юрий Соломонов отмечает 75-летие

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов отмечает во вторник свое 75-летие.

Под руководством Соломонова был создан ряд ракетных комплексов стратегического назначения ("Тополь-М", "Ярс", "Булава"), составляющих основу ядерного щита России.

Как отметил Соломонов в опубликованном в понедельник интервью ТАСС, к 2024 году произойдет полное обновление группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы "Ярс". Боевые блоки разработки МИТ составляют на сегодняшний день 70% от их общего числа в РВСН.

Юрий Соломонов является доктором технических наук, академиком РАН, профессором, заведующим кафедрой "Информационная безопасность" МГТУ им. Баумана, действительным членом Инженерной академии и Международной инженерной академии. Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный изобретатель РСФСР, удостоен звания Героя Труда России.