В Нальчике объявили финалистов телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. В Нальчике определили финалисты Всероссийского конкурса телевизионных программ "ТЭФИ-Регион". Кроме 60 работ в основных номинациях конкурса еще три участника стали финалистами в специальной номинации 2020 года - "Красная зона". В ней представлены сюжеты и передачи, посвященные борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в фонде "Академия российского телевидения".

"С 31 октября по 3 ноября 2020 года проходит полуфинал главного телевизионного конкурса страны "ТЭФИ-Регион" 2020. В этом году на конкурс поступило около 600 работ, к участию было отобрано 459 работ 130 телекомпаний из 81 населенного пункта. В финал вышли 60 работ в 20 номинациях по двум тематическим направлениям - "Информационное телевещание" и "Просветительское и развлекательное телевещание". Также в этом году была запущена специальная номинация "Красная зона", в которой было определено 3 финалиста", - говорится в сообщении.

Мероприятия конкурса включали в себя торжественную часть и образовательную программу. Гости приняли участие в насыщенных панельных дискуссиях и обсудили актуальные вопросы в сфере журналистики, кино и телевидения. Егор Колыванов, ведущий программы "Сегодня" на телеканале НТВ, поделился своим мнением по поводу этических и эмоциональных аспектов новостных сенсаций; Анна Ковтунова, руководитель службы образовательных проектов RT, рассказала, как редакции меняют работу в эпоху социальных сетей и смартфонов; Кирилл Пухонто, режиссер телевизионного проекта "Последний герой - Суперигра" на "Первом канале", поговорил со слушателями о телесъемке в экстремальных условиях. Егор Анашкин, режиссер сериала "Зулейха открывает глаза", поделился впечатлениями от работы над сериалом и дал полезные советы, как снять интересный телепроект. Режиссер-документалист Павел Селин провел воркшоп о современном документальном кино.

На круглом столе "Работа СМИ в условиях пандемии и самоизоляции" представители "Первого канала", телеканалов, НТВ, "360", "Москва 24", "Матч ТВ" и многих других СМИ обменялись опытом работы в сложной эпидемиологической обстановке. Также специально для гостей состоялся закрытый показ нового фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас. "После кинопоказа прошла дискуссия, модератором которой выступил член Академии российского телевидения, теле- и кинопродюсер Александр Олейников.

О конкурсе

Конкурс "ТЭФИ-Регион" проводится по 20 основным номинациям, которые делятся на два тематических направления - "Информационное телевещание" и "Просветительское и развлекательное телевещание". Работы будет оценивать жюри, в состав которого вошли известные телеведущие, журналисты, профессионалы медиаиндустрии, в том числе члены Академии российского телевидения.

Заключительный этап и церемонию награждения победителей планируется провести в Калуге 24-27 ноября.

Конкурс "ТЭФИ-Регион" организован для поощрения наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения России. Учредителем выступает фонд "Академия российского телевидения". В 2019 году финал "ТЭФИ-Регион" проходил в Волгограде, к участию в конкурсе были допущены около 500 работ почти от 130 телекомпаний России.