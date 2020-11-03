Частные компании собрали свыше 600 млн рублей для помощи медикам в Забайкалье

ЧИТА, 3 ноября. /ТАСС/. Частные компании пожертвовали 610 млн рублей через Фонд развития Забайкальского края на помощь медицинским организациям в борьбе с коронавирусом, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба фонда.

"На проведение капитального ремонта моностационаров, закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, приобретение тест-систем, медицинской техники с начала текущего года фонд направил для государственных лечебных учреждений 610 млн рублей от компаний-жертвователей", - уточнили в пресс-службе.

На средства компании "Норникель" в краевой клинической инфекционной больнице установят дорогостоящий инфекционный модуль мельцеровского типа, а для краевой детской клинической больницы закупят аппарат ИВЛ для новорожденных с функцией высокочастотной вентиляции легких.

За последние сутки врачи в Забайкалье подтвердили коронавирус у 235 человек, общее число случаев заражения достигло 12 496. Выписаны 8 482 человека, 157 человек умерли. Большинство пациентов проходят лечение амбулаторно.

В Забайкалье действует обязательный масочный режим и режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, всем предприятиям рекомендовано по возможности перевести не менее 60% сотрудников на удаленный режим работы. Также власти края ввели ограничения для кафе и ресторанов, разрешив им работать только с 9:00 до 23:00.