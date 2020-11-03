Эксперты порекомендовали делать КТ только по показаниям

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, в значительной части случаев не сопровождается пневмонией, поэтому делать компьютерную томографию (КТ) для определения наличия коронавируса в каждом случае подозрения на болезнь бессмысленно. Более того, даже если КТ выявит поражение легких, это не означает заболевание COVID-19 - это может быть грипп или другое заболевание, сообщили опрошенные ТАСС врачи.

"У большинства людей с ковидом пневмонии и не будет, то есть ковид есть, а пневмонии нет. Лучший метод диагностики коронавируса - ПЦР. Пошли, сдали. Здесь вопрос в том, что в 80% случаев все-таки ковид протекает без симптомов или легко. Когда эти 80% людей нервничают и начинают бегать на КТ, ничего полезного они не делают", - сказал ТАСС заведующий отделением лучевой диагностики городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского Борис Бродецкий.

Он отметил, что важными являются другие показатели: уровень кислорода в крови, температура, наличие одышки и многие другие клинические признаки, маркеры COVID-19. Руководитель отдела лучевой диагностики Медицинского научно-образовательного центра и заведующий кафедрой лучевой диагностики факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова Валентин Синицын согласен с ним.

"Главными критерием является клиническая картина - температура, общее самочувствие, частота дыхания, снижение насыщения крови кислородом. Не бывает так, что у человека поражены все легкие, а он нормально дышит, это всегда проявляется клинически. И если врач видит, что у человека есть серьезная проблема со здоровьем, он его направляет в больницу даже без КТ. А в больнице пациенту уже обязательно сделают КТ и проведут все другие методы диагностики", - сказал Синицын.

Кроме того, он отметил, что, например, при гриппе также могут возникать поражения легких, однако нет практики такого частого проведения КТ при данном заболевании. "Как специалист, могу вам провести аналогию с эпидемией гриппа, потому что меня часто спрашивают - а вы при гриппе когда-нибудь КТ так широко делали? Нет. Хотя широко известно, что и при гриппе часто встречаются изменения в легких", - рассказал Синицын.

Пневмония и госпитализация

"Есть два варианта развития событий - у вас нет сопутствующих заболеваний, вы переносите болезнь легко, допустим, температура 37, она держится два дня. У многих моих знакомых ковид протекал именно так. Вы идете и делаете КТ - мы не находим ничего, пневмонии нет. Что-то меняется? Нет, вы точно так же остаетесь 14 дней лечиться дома, к примеру. Или вы идете и делаете КТ, у вас обнаруживают маленький фокус или несколько фокусов поражения - до 25% объема легких. Вас все равно не госпитализируют, и вы точно так же лечитесь дома", - отметил Бродецкий.

Поэтому в первую очередь в случае недомогания или подозрения на болезнь следует обратиться к специалисту, который определит дальнейшие действия. "Мой призыв - верить врачам, все врачи искренне желают добра пациентам. Но не просите без нужды делать вам КТ, - сказал Синицын. - Есть беспокойные люди, которые говорят: "Я спокойно жить не могу, хочу знать, что у меня в легких". Тогда в этом случае я обычно говорю - тогда и делайте это в частном центре, это ваше право, вы хозяин своего здоровья, но не требуйте этого от государственных и муниципальных служб".

"Если делать КТ самостоятельно, мне кажется, в большинстве случаев это бессмысленная затея, особенно если у вас нет симптомов или они незначительные. Вы сходите, просто потратите свои деньги, если будете обращаться в отделы платных услуг или в частные клиники. Либо вы просто будете одолевать своих врачей, перегружать систему. А в целом это ни к чему не приведет", - добавил Бродецкий.

Кроме того, не стоит лишний раз нагружать свой организм, отмечают врачи. "В основе рентгеновских исследований, к которым относится и КТ, - ионизирующее излучение, никакой пользы в них нет. Если вы настаиваете на частом проведении КТ без показаний, вы подвергаете себя гипотетическому риску. Хотя, конечно, при диагностических исследованиях дозы далеки от тех, которые вызывают лучевую болезнь. Но ведь неспроста стараются воздерживаться от проведения рентгеновских исследований беременным женщинам и с осторожностью назначают их детям", - заключил Бродецкий.