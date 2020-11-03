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Лукашенко принял верительные грамоты у послов шести стран и нунция Ватикана

Верительную грамоту президенту Белоруссии вручил, в частности, посол Ирана Саид Яри

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял во вторник верительные грамоты у апостольского нунция (главы дипломатического представительства Ватикана) и послов шести государств. Церемония состоялась в резиденции главы белорусского государства - Дворце независимости, передает агентство БелТА.

Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили апостольский нунций в Белоруссии Анте Йозич, посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан, посол Японии Хироки Токунага.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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