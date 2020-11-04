Берл Лазар предложил открывать в городах России центры толерантности

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар предложил открыть центры толерантности, подобные московскому, в других городах России для сплочения народов Российской Федерации. Он сказал об этом во время встречи президента России Владимира Путина с представителями религиозных объединений в День народного единства.

"Проект [центра толерантности в Москве] реально работает как раз на народное единство - на его упрочнение, его углубление. И в этой связи, я думаю, как раз в этот день нашего общего праздника можно задуматься о том, чтобы открыть центры толерантности в других городах. Может быть, назвать по-другому - центры дружбы. Но я уверен, что это станет реальным вкладом в дело единства, в дело сплочения всех россиян", - сказал он.

Еврейский музей и центр толерантности в Москве - один из крупнейших музеев еврейской культуры в России и мире. Он располагается в здании памятника архитектуры советского авангарда, автобусном "Бахметьевском гараже". Открытие Еврейского музея и центра толерантности состоялось 8 ноября 2012 года.

Религиозные общины

Лазар считает, что представители традиционных конфессий России, в отличие от европейских стран, своим тесным взаимодействием способствуют сплочению народа.

"У нас в России сложилась уникальная ситуация: это единство особенно ярко проявляется между религиозными лидерами, прихожане видят, как мы вместе работаем, и берут с нас пример. Если сравнивать нашу ситуацию с тем, что мы видим в окружающем мире, а мы видим, к сожалению, очень много преступлений на почве ненависти, у нас [ситуация] намного лучше. И очень хотелось бы, чтобы мир больше брал пример с нашей страны, с России", - сказал он.

Он также отметил необходимость работы с молодежью, чтобы с раннего возраста закладывать образцы взаимодействия. "Мы видим <...>, что происходит сегодня в Европе, в США: ежедневные преступления на почве ненависти, полиция вокруг каждого здания, каждого храма. Значит, нужна профилактика, нужно с самого начала воспитывать молодых людей на вечных ценностях. Тогда можно быть уверенными, что наше единство и дальше будет укрепляться, что наши дети будут жить в еще лучших условиях, чем мы живем сегодня", - подчеркнул раввин.

С ним согласился и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, который напомнил, что, в отличии от европейских стран, в России ислам является традиционной религией. "Надо отметить, что по сравнению с Францией положение в нашей стране на порядки благополучнее: нет проблем адаптации, интеграции в общество мусульман. Мусульмане России - коренные народы, исконно живут на земле своих предков, и с имамами в мечетях также нет проблем. Все они - не мигранты, а наши соотечественники, они любят свою страну, они патриоты страны, они умеют дружить со своими соседями, они умеют взаимодействовать с другими религиями и вести диалог и сотрудничество во благо всех наших народов", - сказал он.

Сила единства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что именно единство является подлинной силой российского народа. "Единство народа - это проявление его силы, в единстве - подлинная сила нашего народа. Мне кажется, что в формировании этого единства сегодня важную роль играют представители религиозных общин, потому что сами по себе религии могут начертить линии противостояния и даже конфронтации, но по милости Божией наш народ, пройдя через многие внутренние гражданские конфронтации, сегодня ясно осознал необходимость единства. И религиозные руководители, и стоящие за ними общины активно участвуют в сохранении и приумножении этого единства", - сказал он.

По мнению предстоятеля Русской православной церкви, победа народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году сама по себе не имела большого военного и политического значения. "Смутное время и называлось смутным, потому что была смута в головах, что привело к столкновению людей друг с другом, и вдруг перед лицом противника у стен Кремля, у Китай-города, происходит объединение тех, кто еще вчера считал себя противником. Мы празднуем не маленькую, почти что незаметную историческую военную победу в масштабах одного городского района, мы празднуем великое событие - объединение людей, которые ранее были разъединены", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Единство российского народа наиболее ярко проявляется в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, считает глава Буддийской традиционной сангхи Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев. Он подчеркнул, что российские буддисты готовы оказать всю посильную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Мы, буддисты, готовы внести свой посильный вклад в борьбу с эпидемией, тем более, что подобное уже бывало в российской практике, когда тысячелетиями проверенная буддийская медицина помогала в борьбе с другой эпидемией - тифом. <...> Задача буддистов, особенно в такое тяжелое время, - конечно, помогать своим верующим, жителям нашего региона, мы всегда готовы их поддержать, особенно в борьбе с этой инфекционной болезнью, стараемся лечить своих верующих и священнослужителей нашими лекарствами", - сказал он в ходе встречи.

Лама заметил, что в отличии от другого важного и всенародного праздника - Дня Победы, "День народного единства символизирует не победу, а сплочение всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе", и "является образцом того, что, только сплотясь, российский народ сможет преодолеть все".