Глава РПСЦ пригласил Путина на открытие памятника протопопу Аввакуму в Москве в 2021 году

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий пригласил президента России Владимира Путина на открытие памятника протопопу Аввакуму в Москве, планирующееся, по его словам, в 2021 году. Он сказал об этом во время встречи президента с представителями религиозных объединений в День народного единства.

"У нас есть возможность - мы хотели вас пригласить на открытие памятника, в этом году не получилось. <...> Но часть мероприятий перейдет на 2021 год, и надеемся, что вы все-таки посетите очередной памятник, который [откроется] при поддержке Вячеслава Викторовича Володина, председателя Госдумы, памятник Аввакуму. Я думаю, что мы сможем при благоприятных условиях здесь в Москве при вашем присутствии тоже его открыть", - сказал он.

Митрополит Корнилий поблагодарил президента за поддержку старообрядцев, а также сообщил об открытии выставки "Не ослабевайте душами своими": Протопоп Аввакум - послание верным" в храме Рожества Христова в Рогожском переулке Москвы.

День народного единства отмечается в современной России с 2005 года. Праздник был установлен в память об освобождении Москвы в 1612 году народным ополчением от польских интервентов в период Смутного времени. Возглавили народное ополчение земский староста Минин и воевода князь Пожарский.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации большинство мероприятий по случаю Дня народного единства проходит в онлайн-формате.