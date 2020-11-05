Первая яхта для "Школы под парусами" в Приморье получила судовой билет

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Парусная яхта "Славянка", приобретенная в Турции для "Школы под парусами" на базе Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке, получила судовой билет. Теперь судно официально входит в состав российского флота, сообщил в четверг ТАСС учредитель и директор НКО "Центр морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько.

"Судну выдан судовой билет, оно уже получило российское название и вошло в состав флота РФ. В эту субботу я вылетаю в Турцию, чтобы проверить состояние яхты, также будем решать вопрос со снабжением - в текущей ситуации непонятно, как будут осуществляться заходы в порты, поэтому необходимо максимально получить снабжение. Планируется, что переход "Славянки" из отправной точки начнется 12-15 ноября", - сказал Штанько.

Парусник "Леди Катерина" приобретен за счет средств Росморпорта для исполнения поручения президента России Владимира Путина об организации на базе МГУ им. Г. И. Невельского дальневосточной "Школы под парусами". Он войдет в учебную флотилию, в составе которой будут два судна. При вхождении в состав флота РФ яхта получила имя "Славянка". Она названа так честь поселка в Приморье, где будет базироваться школа.

"Славянке" предстоит длительный переход из Турции во Владивосток через два океана. Протяженность маршрута - почти 15 тыс. морских миль. По оценкам специалистов, рейс займет примерно полгода. После того, как судно прибудет в порт постоянной приписки, российские школьники смогут принимать участие в учебных плаваниях и морских экспедициях.

Вопрос о необходимости создания в Приморье школы для подростков, где они могли бы изучать морское дело, был поднят на встрече Путина с общественностью Дальнего Востока в сентябре 2019 года. Глава государства поручил Минтрансу РФ совместно с заинтересованными структурами представить предложения по созданию "Школы под парусами" для работы с молодежью.

Центр морской подготовки "Семь океанов" при поддержке Фонда президентских грантов организует для детей проект "Детская дипломатия - Белый парус мира в Японии", во время которого подростки смогут побывать в экспедиции по Японскому морю. Новое парусное судно будет задействовано при переходе в японский город Акита летом 2021 года.