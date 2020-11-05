Ученые рассказали о самочувствии амурских тигров, популяция которых формируется в ЕАО

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Популяция амурских тигров в лесах Еврейской автономной области (ЕАО), которую специалисты начали искусственно формировать в 2013 году, показывает хорошую физическую форму и уже прирастает неизвестными ранее особями. Такие результаты исследований последний двух лет приводит в четверг пресс-служба дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр".

"Все зафиксированные фотоловушками тигры выглядят упитанными и встречают холода в отличной физической форме. Помимо Филиппы и Грома, в объективы фотоловушек также попали тигр Борис, Лазовка и одна ранее не фиксировавшаяся молодая самка. <…> Тигриная группировка, благодаря программе реинтродукции сформированная на левобережье Амура, стабильна и благополучна и уже прирастает новыми крепкими особями. Надеемся, что восстановление группировки будет и дальше идти в таком же режиме", - передает пресс-служба слова директора МРОО "Центр "Тигр" Виктора Кузьменко.

Тигриная популяция в Еврейской автономной области из нескольких животных сформировалась благодаря выпуску реабилитированных тигров в рамках программы реинтродукции. Самой первой тигрицей, выпущенной таким образом, стала Золушка в 2013 году. С тех пор популяция в ЕАО пополнилась еще несколькими хищниками.

По оценкам специалистов, в настоящее время популяция тигров в ЕАО насчитывает порядка 20 особей, включая тигрят. В разные годы в области только при поддержке "Центра "Амурский тигр" были выпущены три особи: Филиппа, Лазовка, Сайхан. Еще двое - Борис и Светланая - пришли в ЕАО из Амурской области.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров - амурский, занесенный в международную Красную книгу. В 1947 году в СССР запретили охоту на амурских тигров, когда их осталось не более 40 особей. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа сейчас живет 550-580 тигров, это 95% мировой популяции.