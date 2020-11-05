Жителям Хабаровского края запретили посещать хоккейные матчи из-за коронавируса

ТАСС, 5 ноября. Власти Хабаровского края ввели запрет на присутствие болельщиков во время спортивных матчей местных хоккейных команд в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"С 5 ноября в Хабаровском крае установлены новые ограничительные меры для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. В частности, вводятся ограничения на присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата России по хоккею с мячом и игр чемпионата КХЛ, которые проходят в спортивных объектах закрытого типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предстоящие домашние матчи хабаровских команд по хоккею "Амур" и хоккею с мячом "СКА-Нефтяник" пройдут без болельщиков. Жители региона, купившие билеты на игры, могут их сдать в местах приобретения. Болельщикам предлагается смотреть прямые трансляции игр по телевидению.

Хоккей и хоккей с мячом являются излюбленными видами спорта жителей Хабаровского края. Два стадиона в Хабаровске, где проводятся игры, могут вмещать от 7 тыс. до 10 тыс. человек. Ближайшие игры были запланированы на 7 ноября.

По последним данным оперативного штаба, c начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 17,2 тыс. случаев заражения, 11,6 тыс. человек выздоровели, 142 человека погибли. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный властями весной. В конце октября была приостановлена работа театров, цирков и детских игровых комнат.