Справороссы предлагают ввести штрафы до 50 тыс. рублей за отказ предоставлять данные СМИ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей за неправомерный отказ предоставлять информацию по запросу СМИ. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно части 1 статьи 5.39 КоАП, неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату, предусмотренной федеральными законами информации, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверных данных влечет штрафы для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

"Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в связи с поступившим запросом редакции средства массовой информации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", - говорится в тексте инициативы. Сейчас законодательство не предусматривает повышенной ответственности за подобные деяния - штрафы составляют 5-10 тыс. рублей.

По мнению авторов документа, существующие санкции "не отвечают принципам соразмерности наказания и не обеспечивают должного эффекта по обязыванию должностных лиц соблюдать предусмотренные законодательством обязанности по предоставлению информации". "Настоящий проект федерального закона направлен на повышение роли средств массовой информации и будет способствовать развитию демократического общества и общественных институтов в Российской Федерации", - уверены справороссы.