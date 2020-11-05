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Справороссы предлагают ввести штрафы до 50 тыс. рублей за отказ предоставлять данные СМИ

По мнению авторов документа, существующие санкции "не обеспечивают должного эффекта по обязыванию должностных лиц соблюдать предусмотренные законодательством обязанности по предоставлению информации"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей за неправомерный отказ предоставлять информацию по запросу СМИ. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно части 1 статьи 5.39 КоАП, неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату, предусмотренной федеральными законами информации, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверных данных влечет штрафы для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

"Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в связи с поступившим запросом редакции средства массовой информации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", - говорится в тексте инициативы. Сейчас законодательство не предусматривает повышенной ответственности за подобные деяния - штрафы составляют 5-10 тыс. рублей.

По мнению авторов документа, существующие санкции "не отвечают принципам соразмерности наказания и не обеспечивают должного эффекта по обязыванию должностных лиц соблюдать предусмотренные законодательством обязанности по предоставлению информации". "Настоящий проект федерального закона направлен на повышение роли средств массовой информации и будет способствовать развитию демократического общества и общественных институтов в Российской Федерации", - уверены справороссы.

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