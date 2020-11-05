Путин поручил тульскому губернатору уделить особое внимание обеспечению региона врачами

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Число врачей на душу населения в Тульской области ниже, чем в среднем по России, отметил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с главой региона Алексеем Дюминым. Глава государства поручил губернатору уделить первостепенное внимание этой проблеме.

"Обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения в Российской Федерации - 48,7, а в Тульской области - 38,4", - сказал Путин.

По его словам, это "вещь, которую можно поправить в ходе практической работы, и достаточно быстро". "Но для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей, нужно обратить внимание прежде всего на обеспеченность жильем, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами для детей и так далее, - пояснил президент. - Вы знаете, там целый перечень, он очень простой и понятный для каждого человека".

Путин отметил, что Дюмин занимается этим вопросом "не первый год". "Я знаю, мы встречаемся, и вы мне докладываете и лично о том, что происходит, вы в курсе этих проблем", - добавил глава государства, попросив губернатора уделить "первостепенное внимание" проблеме.