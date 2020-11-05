Крым получит 55 млн рублей на развитие лесной отрасли

БАХЧИСАРАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Республика Крым в 2020 году в сумме получит 55 млн рублей на сохранение и развитие лесного фонда, сообщил журналистам руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко во время рабочей поездки в регион в четверг.

"На Крым в этом году предусмотрено порядка 55 млн. Это закупка лесопожарной техники, лесохозяйственной техники, объемы денежных средств на лесовосстановление - как в рамках сегодняшней акции ["Сохраним лес"], так и работы лесничеств, лесхозов, которые этим занимаются", - сказал Аноприенко.

По его словам, завершенная в этом году инвентаризация лесного фонда Крыма показала, что многолетними лесами покрыто около 13% территории региона, однако регион считается малолесным "в силу природно-климатических условий". Ранее сообщалось, что по результатам государственной инвентаризации Крыма, которая проводилась с начала марта по конец октября 2019 года, площадь лесов полуострова составляет 334 тыс. га при общей территории в 2,6 млн га.

Акция "Сохраним лес 2020" стартовала в Крыму 1 сентября. В правительстве республики ранее сообщали, что планируется высадить более 87 тыс. деревьев и кустарников на площади 36 га, в школах республики проводят открытые уроки на лесную тематику.

В рамках акции "Сохраним лес" в России планируется высадить 40 млн деревьев. Все места высадок доступны на официальном сайте. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". ТАСС выступает генеральным информационным партнером.