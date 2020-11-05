Созданный родоначальником модерна в Шотландии Макинтошем комод ушел с молотка за $325 тыс.

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Небольшой прикроватный комод из красного дерева, созданный родоначальником стиля модерн в Шотландии Чарльзом Макинтошем (1868-1928), ушел с молотка на торгах шотландского аукционного дома Lyon&Turnbull за £250 тыс. (почти $325 тыс.). Об этом говорится в сообщении одного из старейших аукционных домов северного региона Великобритании, основанного в 1826 году, передает в четверг вещательная корпорация Би-би-си .

По данным аукционеров, эта "исключительно редкая" работа мастера (1916) находилась в единственном английском доме, спроектированном архитектором, художником и дизайнером в городе Нортгемптон, административном центре графства Нортгемптоншир в Центральной Англии.

Рисунок карандашом для обложки одной из книг, сделанный невесткой Макинтоша Фрэнсис Макдональд Макнейр, продан на этом же аукционе за £125 тыс. фунтов ($162,3 тыс.), что вдесятеро превысило первоначальную оценку. По словам главы отдела дизайна Lyon&Turnbull Джона Маки, результаты торгов "подтвердили международный авторитет этих мастеров из Глазго, стремление приобретать выдающиеся раритеты".

Макинтош разработал особый стиль, в архитектурных и дизайнерских проектах использовал метод "изнутри наружу", когда и дом, и мебель, и внутренняя отделка проектировались как единая гармоничная система. Его работы, представленные на Всемирной выставке в Турине в 1911 году, принесли дизайнеру международное признание. Уроженец Глазго стал новатором конструктивной линии модерна с характерной прямолинейностью форм и их четким построением.